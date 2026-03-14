Ηλεία: Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δύο μέτωπα - Σηκώθηκε και αεροσκάφος

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί στην περιοχή Βυτιναίικα - Υδροφόρες και μηχανήματα έργου στο πεδίο.

Φωτ. ΗΛΕΙΑ LIVE
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά σε δύο μέτωπα έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου, στην περιοχή Βυτιναίικα, στον Πύργο Ηλείας.

Ήδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

