Ηλεία: Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δύο μέτωπα - Σηκώθηκε και αεροσκάφος

Φωτιά σε δύο μέτωπα έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου, στην περιοχή Βυτιναίικα, στον Πύργο Ηλείας.

Ήδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.