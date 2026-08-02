Κρίσιμες ώρες για τη φωτιά σε Κιθαιρώνα και Βένιζα - «Σηκώθηκαν» τα εναέρια μέσα

Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι Αρχές και οι εθελοντές, καθώς οι πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να απειλούν κατοικημένες περιοχές και να καταστρέφουν μεγάλες εκτάσεις.

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ αρκετά σπίτια έχουν ήδη καταστραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει στάχτη.

Τα ελικόπτερα μπήκαν στη μάχη με τις φλόγες, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συντονισμένα από αέρα και έδαφος, με στόχο να θέσουν το πύρινο μέτωπο υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές καλούνται να διαχειριστούν και νέο πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά, όπου η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οδηγώντας στην εκκένωση οκτώ περιοχών.

Στο τρίγωνο Ψάθα-Βενίζα-Άγιος Νεκτάριος οι δυνάμεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, με το βάρος των προσπαθειών να επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Βενίζα Μεγάρων και Άγιος Νεκτάριος - Αγία Παρασκευή Βιλίων.

Ταυτόχρονα, νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Νέα Δάφνη, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς την περιοχή των Μεγάρων.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Συνολικά, στο πεδίο επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Πόρτο Γερμενό: Ολονύχτια μάχη στον Κιθαιρώνα

Το μεγαλύτερο και πιο ανησυχητικό μέτωπο παραμένει στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά μαίνεται για τρίτη ημέρα και έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Οι φλόγες έχουν διανύσει δεκάδες χιλιόμετρα, καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πέρασαν από τη Βένιζα, ενώ η φωτιά απείλησε οικισμούς όπως η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Μύτικας και η Ψάθα.

Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνες κατευθύνσεις. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βενίζα.

Στη δεύτερη κατεύθυνση εντοπίζεται και η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς στόχος είναι να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην επεκταθεί προς τα Μέγαρα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και σε δύσβατο έδαφος, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ευνοούσαν την ταχεία εξάπλωση των φλογών. Η φωτιά, σύμφωνα με τις περιγραφές, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην κατάφυτη πλευρά του Κιθαιρώνα, ενώ στην περιοχή ακούγονταν και ισχυρές εκρήξεις.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, πυροσβέστες, αστυνομικοί, κάτοικοι και εθελοντές παρέμειναν σε επιφυλακή, με τα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο, αλλά και προς τη Βενίζα και την Ψάθα.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μπλόκα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ αστυνομικοί συμμετέχουν και στις επιχειρήσεις εκκένωσης οικισμών.

Κεφαλονιά: Εκκενώθηκαν οκτώ περιοχές

Νέο μέτωπο φωτιάς αντιμετωπίζουν οι Αρχές και στην Κεφαλονιά, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι κάτοικοι στις περιοχές Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας έλαβαν μήνυμα από το 112 και κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Συνολικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οκτώ περιοχές εκκενώθηκαν, καθώς η φωτιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βελτιωμένη η εικόνα στη Φωκίδα

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της Φωκίδας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν επίσης ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τη συνδρομή τριών εναέριων μέσων. Μετά τις προσπάθειες των δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί αισθητά.

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί αναφορές για μεγάλες ζημιές σε αποθήκες, σπίτια και αγροτικές μονάδες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υπαρκτός και οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Συνεχείς εκκενώσεις και αγωνία για τους κατοίκους

Σε όλα τα μέτωπα, οι Αρχές συνεχίζουν να εκδίδουν μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρύνονται εγκαίρως από τις περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες.

Η μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται με στόχο να προστατευτούν οι οικισμοί και οι κατοικίες που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς. Οι άνεμοι παραμένουν ο μεγαλύτερος αντίπαλος των επίγειων δυνάμεων, με την ελπίδα όλων να είναι ότι θα κοπάσουν, ώστε τα εναέρια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, τους εθελοντές και τους κατοίκους να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων.

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Βοιωτία

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και περιουσίες, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της φωτιάς, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.