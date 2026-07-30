Πύρινη νύχτα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο – «Πορτοκαλί συναγερμός» για την Παρασκευή

Άλλη μία δύσκολη νύχτα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο νότιο Ρέθυμνο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά από αργά το απόγευμα. Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι υπαρκτός.



Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η νύχτα που ακολουθεί θα είναι ακόμη μία νύχτα αγωνίας για όσους επιχειρούν στο πεδίο.



Σύμφωνα με την ίδια, πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται την Παρασκευή να ενισχύσουν τα μέτωπα του νοτίου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να αντικαταστήσουν και να ξεκουράσουν το προσωπικό που δίνει αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες. Όπως ανέφερε, ενισχύσεις έφθασαν και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.



Η κυρία Λιονή ξεκαθάρισε ότι η Μονή Πρέβελη δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικόδασος της Πρέβελης, καίγοντας κάποια δένδρα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες.



Νωρίτερα, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από αργά το απόγευμα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι αισθητά βελτιωμένη. Όπως είχε επισημάνει, τις μεσημβρινές ώρες η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ / 2η ΗΜΕΡΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI)

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.



Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία ελικόπτερα, τα οποία αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στις λήψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων και των αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.



Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Αμμούδι, Δαμνώνι, Λευκόγια, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ οι ριπές των ανέμων έφτασαν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΩΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Πλέον, επιχειρούν στο σημείο 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ αλλά και της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα.



Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 ελικόπτερα τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου. Για την πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι:

- Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αμμούδι με κατεύθυνση προς Δρυμίσκο

- Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δαμνώνι με κατεύθυνση προς Πλακιά.

- Στις 14:35 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λευκόγια με κατεύθυνση προς Ασώματο.

- Στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

- Στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

- Στις 13:25, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Εικόνα από την περιοχή Γιαννιού

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ριπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι θυελλώδεις άνεμοι είναι μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι αρκετά χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Η φονική πυρκαγιά συνεχίζει να κατακαίει περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική και στις τοπικές Αρχές. Όπως έγινε γνωστό στην έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στις φωτιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν συνολικά 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα.

Η φωτιά μπήκε στο Φοινικόδασος

Συναγερμός σήμανε και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν εικόνες και βίντεο που δείχνουν τις φλόγες να έχουν μπει μέσα στο δάσος αλλά και στην παραλία της Πρέβελης.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το φοινικόδασος της Πρέβελης. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

EUROKINISSI

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα διά θαλάσσης από την περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, καθώς πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση απομάκρυνσης επιπλέον οκτώ ατόμων, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτηθεί. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

EUROKINISSI

Προσαγωγές

Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια που προκλήθηκαν. Από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα Ειδικό Κλιμάκιο που συνεργάζεται με το τοπικό ΑΚΑΕΕ (Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού). Εκτός από τις έρευνες που διεξάγει η Πυροσβεστική, γίνονται έρευνες και από την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, αλλά και από άλλες, κοντά στο μέτωπο της φονικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων είναι και κάποια συγγενικά πρόσωπα που συνδέονται με ποινική υπόθεση του Ηρακλείου. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος κι άλλος έχει συλληφθεί για ένα όπλο που βρέθηκε.

Στη Σητεία, βίντεο με δύο καμένα πυροσβεστικά οχήματα που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής:

Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα θα συνεχίσουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Όπως σημείωσε, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί που επικρατούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δημιούργησαν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.



Στην Πάρο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 καθώς σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται μεταξύ των περιοχών Καμάρι, Αγκαιριά και Άσπρο Χωριό, από τις οποίες οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω μηνυμάτων που εκδόθηκαν από το 112. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις, που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μοναχών από το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στην Πάρο.



Όσον αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 14.00 στην Άνδρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική αυτή εξελίσσεται ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχε διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου. Παράλληλα έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο.



Επί ποδός θα βρίσκονται όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση». Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που έφταναν έως τα 6 μποφόρ. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου. Παράλληλα εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: