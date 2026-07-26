Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 320.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια γης και να οδηγούν σε μαζικές εκκενώσεις οικισμών.

Η φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία εξαπλώνεται με ταχύτητα προς το Μπορντό, ενώ η Ισπανία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με μεγάλα πύρινα μέτωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει τον μηχανισμό rescEU για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Στη Γαλλία, οι αρχές έχουν απομακρύνει περισσότερους από 220.000 κατοίκους από περιοχές γύρω από το Μπορντό, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη στην περιοχή Saumos εξαπλώθηκε με ταχύτητα προς τις περιοχές Le Porge, Lège-Cap-Ferret και στη συνέχεια προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Η πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 42.000 εκτάρια, με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, να κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και απρόβλεπτη κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες.

Για την αντιμετώπιση των μετώπων επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και ομάδα από την Ελβετία, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί 1.500 στρατιωτικοί, σχεδόν 1.200 αστυνομικοί και χωροφύλακες, καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, από τις αρχές του 2026 έχουν καεί περίπου 100.000 εκτάρια σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Εκκενώσεις και στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή, μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται και στην Ισπανία, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral.



Este mismo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las… pic.twitter.com/7opRYIqUyT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 26, 2026

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Κοινότητα της Μαδρίτης, Φρανσίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτήρισε τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την εξέλιξη των πυρκαγιών, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προστασία κατοικιών και οικισμών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων.

REUTERS/Florion Goga

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό rescEU, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις στη Γαλλία με πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, αρκετές χώρες συνδράμουν με προσωπικό και εναέρια μέσα. Η Ιταλία έχει αποστείλει δύο αεροσκάφη Canadair και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, η Πορτογαλία διαθέτει περισσότερους από 120 πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με 33 πυροσβέστες, δύο Canadair και ένα αεροσκάφος υποστήριξης.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus παρέχει επίσης δορυφορική χαρτογράφηση, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επιχειρήσεων στις δύο χώρες.