Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και ωθούν τις φλόγες προς πυκνοκατοικημένες περιοχές κοντά στο Μπορντό και τη Μαδρίτη, σύμφωνα με το Reuters.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις ακτές του Ατλαντικού κινήθηκαν το Σάββατο προς την ενδοχώρα και τα προάστια του Μπορντό, προκαλώντας νέες εκκενώσεις. Περίπου 197.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, ενώ το αεροδρόμιο του Μπορντό έκλεισε εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να είναι «μακρά και πολύ δύσκολη», ενώ οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις επιστρατεύθηκαν για να συνδράμουν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Μπορντό. Παρότι η κατάσταση εμφανίστηκε προσωρινά πιο ήρεμη το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι άνεμοι αναμενόταν να ενισχυθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις προς την πληγείσα περιοχή. Οι πευκώνες γύρω από το Μπορντό και τις τουριστικές ακτές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία έχει καταστήσει τη βλάστηση εξαιρετικά εύφλεκτη.

Ενώθηκαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Μαδρίτη και Μπορντό!

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Πρώτη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιά στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε για πρώτη φορά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, καθώς τρεις μεγάλες εστίες απειλούν περιοχές κοντά στη Μαδρίτη. Δύο από τις πυρκαγιές ενώθηκαν την Παρασκευή, ενώ υπήρχε φόβος ότι θα συνενωθούν και με τρίτο μέτωπο στην επαρχία Άβιλα.

Περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν μέσα σε αυτά, την ώρα που οι άνεμοι ενισχύουν τα πύρινα μέτωπα και δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ισπανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι αναμένονταν τέσσερα επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού βοήθειας: δύο από την Ιταλία και δύο από την Ελλάδα. Αεροσκάφη από την Ολλανδία και την Πορτογαλία είχαν ήδη αναπτυχθεί στην Ισπανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στις περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, όπου πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας διατηρούν εξοχικές κατοικίες.

Στην κατασκήνωση Monasterio de Pelayos, δυτικά της Μαδρίτης, περίπου 30 τροχόσπιτα καταστράφηκαν όταν οι φλόγες έφτασαν στον χώρο. Περίπου 200 κατασκηνωτές χρειάστηκε να απομακρυνθούν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Ήταν μια φρικτή καταστροφή», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, περιγράφοντας πως τα τροχόσπιτα στη μία πλευρά του δρόμου καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ εκείνα στην απέναντι πλευρά παρέμειναν ανέπαφα.

Φωτ.: Reuters

Προειδοποίηση για καπνό και στάχτη στη Μαδρίτη

Ο καπνός κάλυψε την ισπανική πρωτεύουσα την Παρασκευή. Παρότι η ατμόσφαιρα ήταν καθαρότερη το Σάββατο, η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

«Αποφύγετε τη σωματική δραστηριότητα και την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους. Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτη, χρησιμοποιήστε μάσκα», ανέφερε.

Συνολικά, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών.

Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και οι διαδοχικοί καύσωνες έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμών επεισοδίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης των πυρκαγιών.