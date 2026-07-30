Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Η φωτιά «φρέναρε» για τρίτη ημέρα - Ελπίδες από την αλλαγή του καιρού

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η τεράστια δασική πυρκαγιά που μαίνεται από τις 22 Ιουλίου κοντά στο Μπορντό «δεν προχώρησε» για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 420.000 στρέμματα, ενώ οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται σήμερα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργούν ελπίδες ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο.

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Πτώση της θερμοκρασίας φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία

«Αν η νύχτα περάσει καλά, μπορούμε λογικά να είμαστε πιο αισιόδοξοι για αύριο (Πέμπτη) και για τις επόμενες ημέρες, διότι οι μετεωρολογικές συνθήκες επιτέλους θα είναι λίγο πιο ευνοϊκές, με μείωση της θερμοκρασίας», δήλωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά.

Όπως σημείωσε, εφόσον η βελτίωση των καιρικών συνθηκών επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα για τους κατοίκους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς στη Γαλλία από το 1949, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν την Τετάρτη επτά αναζωπυρώσεις, από τις οποίες τρεις παρέμεναν ενεργές μέχρι το βράδυ.

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Μετά τον καύσωνα της Τετάρτης, όταν ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, τροφοδοτώντας τις φλόγες, σήμερα αναμένεται σημαντική δροσιά στους νομούς Ζιρόντ και Λαντ. Οι δύο περιοχές, που βρίσκονταν χθες σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, πέρασαν σε πράσινο συναγερμό από τις 06:00 τοπική ώρα.

«Η αντιμετώπιση θα διαρκέσει αρκετές ημέρες»

Παρά την προσωρινή σταθεροποίηση, οι Αρχές προειδοποιούν ότι η μάχη με τη φωτιά δεν έχει τελειώσει.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ, Μαρκ Βερμελέν, τόνισε ότι η αντιμετώπιση όλων των μετώπων και των εστιών που παραμένουν στο εσωτερικό της πυρκαγιάς «θα είναι μια επιχείρηση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες ακόμη».

Παράλληλα, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση της πυρκαγιάς στο Διυπουργικό Κέντρο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων (COGIC).

🔴 Terrible vidéo prise depuis un Canadair, les flammes dévorent tout à seulement 15 km de la métropole bordelaise.



➡️ 42 000 hectares brûlés & 220 000 évacués en Gironde.



📹 @MisterKraKra pic.twitter.com/9oBjr77rDB — air plus news (@airplusnews) July 26, 2026

«Φωτιά ζόμπι» που μπορεί να σιγοκαίει για χρόνια

Η έκταση της καμένης γης στη Ζιρόντ παραμένει στα 420.000 στρέμματα, ενώ ο αριθμός των τραυματισμένων πυροσβεστών έχει αυξηθεί στους 126.

Σε ολόκληρη τη Γαλλία, από τον Ιανουάριο έχουν γίνει στάχτη περίπου 920.000 στρέμματα, με το 2026 να έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ καμένων εκτάσεων για τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Πυρκαγιών (EFFIS).

Την ίδια ώρα, από τις 28 Ιουνίου έχουν προσαχθεί 263 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 92 ανήλικοι, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν, πάντως, ότι ακόμη και αν το μέτωπο τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, η φωτιά μπορεί να συνεχίσει να σιγοκαίει για εβδομάδες, ακόμη και για χρόνια. Ο υποπυραγός Σιρίλ Βενιέρ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «φωτιά ζόμπι», υπενθυμίζοντας ότι η φωτιά στο Λαντιράς, που κατέκαψε την περιοχή το 2022, παρέμεινε ενεργή επί δύο χρόνια και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επιτήρηση.

Την ίδια ώρα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ένα τεράστιο έργο δημιουργίας ζωνών αντιπυρικής προστασίας μήκους 127 χιλιομέτρων, με στόχο να περιοριστεί η διαθέσιμη «καύσιμη ύλη» και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η σχετική ύφεση επέτρεψε, τέλος, σε περίπου 57.000 κατοίκους τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό να επιστρέψουν στις εστίες τους. Συνολικά, περίπου 220.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από 24 περιοχές, ενώ εκκενώθηκαν και 62 κάμπινγκ στη Ζιρόντ και τη Λαντ, με περίπου 50.000 παραθεριστές.