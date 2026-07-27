Συγκλονιστικές εικόνες από τον πύρινο εφιάλτη στη Γαλλία - Λίγα χιλιόμετρα από το Μπορντό η φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία δίνουν για ακόμη μία ημέρα τιτάνια μάχη απέναντι στα μεγάλα πύρινα μέτωπα, με τις Αρχές να προετοιμάζονται για ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες λόγω του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από την Τρίτη και εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Το μεγαλύτερο βάρος καταγράφεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πλησιάζει το Μπορντό, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας που συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τα πύρινα μέτωπα.

Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη διαχείρισης κρίσης, με στόχο τον συντονισμό των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Έπειτα από πολλές ημέρες αδιάλειπτης εξάπλωσης της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, «η κατάσταση παρέμεινε γενικά σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές εξελίξεις», ανέφερε η νομαρχία σήμερα το πρωί σε σύντομη ενημέρωση του Τύπου.

Τα περίχωρα της τουριστικής κοινότητας του Αρκασόν αντιμετώπισαν μια ισχυρά νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), ένα φαινόμενο γνωστό και ως «καταιγίδα φωτιάς», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Γαλλίας Ερίκ Μπροκαρντί.

«Στρατηγική πολέμου»

Αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο οι πυροσβέστες μπορούν μόνο να τηρήσουν μόνο αμυντική στάση, πρόσθεσε ο ίδιος: «πρόκειται για μια στρατηγική πολέμου: δεν σταματάν να μας βομβαρδίζουμε και πρέπει να μεταφέρουμε τους πάντες σε ασφαλές καταφύγιο».

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Τρίτη ενδέχεται «να επιδεινώσουν το φαινόμενο», εξέφρασε την ανησυχία της η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo- France προβλέπει ένα κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας από αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν ως τους 40° Κελσίου και ανέμους ασθενείς αλλά ξηρούς.

Μέχρι στιγμής φέτος στη Γαλλία έχουν καεί περίπου «1.150.000 στρέμματα», «πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «ταυτόχρονα με 30 έως 40 πυρκαγιές» σε καθημερινή βάση.

Ο Νουνιές επανέλαβε ότι η κατάσταση κυρίως στη Ζιρόντ, τη Λαντ και τη Βαρ λόγω των πυρκαγιών παραμένει «ιδιαίτερα δυσμενής».

Σύμφωνα με τη Μπροκάς, οι φλόγες έχουν κατακαύσει μέχρι στιγμής 420.000 στρέμματα (τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού), «100.000 περισσότερα από χθες».

Η πυρκαγιά απέχει πλέον «15 χιλιόμετρα» από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό (μια περιοχή με πληθυσμό 850.000), αλλά προς το παρόν η εκκένωση της πόλης «δεν είναι στην ημερήσια διάταξη», επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Τόμας Καζενάβ.

Spain is burning



This is the view from Las Rozas, Madrid



📽️@merimotion #Españapic.twitter.com/W8rh2SaUAP — Maria Ramos (@MariaRamosUK) July 25, 2026

Πορτοκαλί καπνός σκοτεινιάζει τον ουρανό πάνω από το Μπορντό ενώ παντού επικρατεί η μυρωδιά του καμένου.

Εξάλλου προβλήματα έχουν προκληθεί στις μεταφορές, καθώς ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου μήκους 60 χιλιομέτρων είναι κλειστό και έχει ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων.

Στο γειτονικό διαμέρισμα Λαντ, όπου η πυρκαγιά «είναι πιο περιορισμένη αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 30.000 απομακρύνσεις κατοίκων.

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας

Εξάλλου τεράστιες πυρκαγιές μαίνονται και στην Ισπανία, με περισσότερους από 75.000 ανθρώπους να έχουν ήδη απομακρυνθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ακόμη 30.000 να έχουν λάβει εντολή να αναζητήσουν καταφύγιο επί τόπου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες ώρες» και σήμερα θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια.

Στο μεταξύ η πυρκαγιά της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 250.000 στρέμματα και αναγκάσει 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.