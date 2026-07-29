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Πρωτοφανείς πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το φετινό καλοκαίρι, στη δυτική Ευρώπη και σε έκταση αλλά και διάρκεια.

Δορυφορική λήψη των πυρκαγιών στο Μπορντό

Στη Γαλλία, μεγάλες πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει στάχτη την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό. Στη Γαλλία, από την αρχή του φετινού καλοκαιριού έχουν γίνει στάχτη πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, ενώ κανονικά την τελευταία εικοσαετία οι καμένες εκτάσεις δε ξεπερνούν τα 100 χιλιάδες στρέμματα.

Reuters

Στην Ισπανία, η εικόνα είναι παρόμοια με πολλές πυρκαγιές να καίνε ταυτόχρονα στο βόρειο, το κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει στάχτη σχεδόν 2 εκατομμύρια στρέμματα, πενταπλάσια έκταση από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας.

Reuters

Δορυφορική λήψη των πυρκαγιών στην Ισπανία

Οι ακραίοι καύσωνες που πλήττουν τη δυτική Ευρώπη είναι η κυριότερη αιτία στην ανάπτυξη των τεράστιων πυρκαγιών και στις δύο χώρες. Από τα τέλη Μαΐου, στη δυτική Ευρώπη σημειώνονται σε σχεδόν καθημερινή βάση υψηλότερες από τα κανονικά θερμοκρασίες, ενώ έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις καύσωνες με δύο από αυτούς να είναι ακραίοι.

Reuters

Ο πρώτος ήταν στα τέλη Μαΐου και ο δεύτερο στα τέλη Ιουνίου. Παράλληλα, οι συνεχείς εναλλαγές της διεύθυνσης των ανέμων ειδικά στο Μπορντώ, δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών, καθώς νέες εστίες δημιουργούνταν κατά μήκος του μετώπου που εκτεινόταν σε πολλά χιλιόμετρα.

Τι είναι ο πυροσωρειτομελανίας

Reuters

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου η πυρκαγιά είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη ένταση, ενώ και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούσαν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας πυροσωρειτομελανίας.

Ο πυροσωρειτομελανίας δημιουργείται σε μία μεγάλη πυρκαγιά και μπορεί να ενισχύσει την πυρκαγιά, καθώς δημιουργούνται ισχυροί άνεμοι αλλά και σε ακραίες περιπτώσεις όπως σε αυτήν της πυρκαγιάς του Μπορντώ σημειώνονται κεραυνοί, με αποτέλεσμα την πιθανή εκδήλωση νέων εστιών. Πυροσωρειτομελανίες δημιουργούνται συχνά σε πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, ενώ για πρώτη φορά συνέβη στη Γαλλία. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η χαμηλή σχετική υγρασία ξηραίνουν τη νεκρή καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Στον αντίποδα στην Ελλάδα, η φετινή αντιπυρική σεζόν κυλάει πολύ ομαλά μέχρι τώρα, με την καμένη έκταση να μη ξεπερνά τα 21 χιλιάδες στρέμματα, τέσσερις φορές μικρότερη έκταση από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας.