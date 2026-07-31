Ελλάδα Φωτιά Αρκαδία Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αρκαδίας .

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Αρκαδία Πυροσβεστική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader