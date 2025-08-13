Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται «Καραμανδάνειο» και «Κωνσταντοπούλειο»

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, που μαίνεται για 2η μέρα, οδήγησε τον υπουργό Υγείας να λάβει την απόφαση για εκκένωση δύο ιδρυμάτων της περιοχής, του «Καραμανδάνειου» νοσοκομείου και του «Κωνσταντοπούλειου» γηροκομείου.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η εκκένωση γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας «αποφάσισα να εκκενώσουμε τον "Καραμανδάνειο" Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας.

Πρόσθεσε ότι ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν οκτώ ασθενείς, ενώ και επιπλέον τέσσερις περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι ηλικιωμένοι από το «Κωνσταντοπούλειο», σύμφωνα με το tempo24.news μεταφέρονται με λεωφορεία στο ΚΕΤΧ ενώ το ΕΚΑΒ μεταφέρει τους μικρούς ασθενείς του «Καραμανδανείου» προς άλλο νοσοκομείο. Στο ΚΕΤΧ μεταβαίνουν και γιατροί για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα που έχουν ανάγκη.