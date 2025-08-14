Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση

Επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μετά την προληπτική εκκένωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη λόγω των επικίνδυνων πυρκαγιών στην Αχαΐα, που είχαν φτάσει στα προάστια της Πάτρας.

Όπως κάνει γνωστό ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πλέον το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η φωτιά «που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».