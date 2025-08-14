Ελλάδα Υγεία Νοσοκομεία Πάτρα Φωτιά Άδωνις Γεωργιάδης Υπουργείο Υγείας

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση

Όπως κάνει γνωστό ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πλέον το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.

Εικόνα από την εκκένωση στο Καραμανδάνειο (φωτο: Eurokinissi)
Επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μετά την προληπτική εκκένωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη λόγω των επικίνδυνων πυρκαγιών στην Αχαΐα, που είχαν φτάσει στα προάστια της Πάτρας.

Όπως κάνει γνωστό ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πλέον το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η φωτιά «που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».

