Πυροσβεστική: Καλή η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο - 41 πυρκαγιές σε 24 ώρες

Καλή εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι βαίνει προς οριοθέτηση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Τα εναέρια μέσα αποσύρθηκαν από το έργο της κατάσβεσης μόλις έπεσε το σκοτάδι, ωστόσο παραμένουν όλα τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης που επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΠΣ, το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 χτες 19-06-2026 έως 18:00 σήμερα 20-06-2026, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Από την Πυροσβεστική απευθύνεται παράκληση προς τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.