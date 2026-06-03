Πυροσβεστική: Πέντε συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα

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Συνολικά πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2026 για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι περιπτώσεις καταγράφηκαν σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα, με τις ανακριτικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για τη διερεύνηση των αιτίων.

Τα περιστατικά σε όλη τη χώρα

Στη Χίο, στην περιοχή Γρου, δύο άτομα ηλικίας 24 και 28 ετών προκάλεσαν πυρκαγιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε επιχείρηση. Η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτεμάχια, καίγοντας περίπου 0,8 στρέμματα, δέκα ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης.

Στην Εύβοια, στην περιοχή «Κόκκινα Χώματα» στον Αλμυροπόταμο Καρύστου, 69χρονος προκάλεσε φωτιά κατά την καύση ξερών κλαδιών, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής έκτασης και να υποστούν ζημιές ελαιόδεντρα.

Στη Λέσβο, στη Λουτρόπολη Θερμής, 46χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος, καίγοντας περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων.

Στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Δρυμαίας Αμφίκλειας, 54χρονος προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, όταν σπινθήρας από γεωργικό ελκυστήρα οδήγησε στην καύση περίπου οκτώ στρεμμάτων καλλιέργειας βρώμης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και έθεσαν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ στη Χίο, 2.578 ευρώ στην Εύβοια και 1.546,87 ευρώ στη Λέσβο.

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά μέτρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 2 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 346.326,365 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας.