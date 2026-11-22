Ένα αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που εκτόξευε νερό προς πινακίδα με τυπωμένες φλόγες έγινε viral στην Κίνα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε εκλάβει την εικόνα ως πραγματική φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (19/11), στον χώρο εστίασης του χιονοδρομικού κέντρου Γουανλόνγκ, στην επαρχία Χεμπέι. Στα βίντεο, ο πίδακας νερού κατευθύνεται προς την πινακίδα ενός πάγκου ψητών, προκαλώντας ειρωνικά σχόλια για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Η θερμότητα της ψησταριάς πίσω από την ενεργοποίηση

Η πραγματικότητα όμως ήρθε να… δικαιώσει την ΑΙ καθώς, σύμφωνα με εκπροσώπους του χιονοδρομικού κέντρου που μίλησαν στην εφημερίδα Yangtse Evening Post, το σύστημα ανίχνευσε τη θερμότητα από ψησταριά με κάρβουνα πίσω από την πινακίδα και ενεργοποιήθηκε αυτόματα.

Όπως διευκρίνισαν, η ενεργοποίηση δεν οφειλόταν σε οπτική αναγνώριση των τυπωμένων φλογών. Η θέση της πινακίδας μπροστά από την πηγή θερμότητας δημιουργούσε την παραπλανητική εικόνα.

Επισκέπτρια ανέφερε στην εφημερίδα ότι είχε παραγγείλει ένα σουβλάκι αρνιού και το νερό άρχισε να πέφτει λίγο αφότου ξεκίνησε το ψήσιμο.

Το προσωπικό απενεργοποίησε τη συσκευή, απέκλεισε προσωρινά το σημείο και απομάκρυνε τα νερά. Ο χώρος επαναλειτούργησε περίπου 20 λεπτά αργότερα.