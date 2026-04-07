Πυροβόλησαν τον ράπερ Offset σε καζίνο στο Μαϊάμι - Σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο

Πυροβολισμούς έξω από καζίνο στο Μαϊάμι της Φλόριντα δέχθηκε ο δημοφιλής ράπερ Offset τη νύχτα της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, ενώ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το πρώην μέλος του hip-hop τρίο της Ατλάντα «Migos», το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kiari Kendrell Cephus, δέχθηκε πυροβολισμούς στον χώρο στάθμευσης (valet) έξω από το ξενοδοχείο και καζίνο Seminole Hard Rock, όπως επιβεβαίωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπός του.

Ο Offset δέχεται νοσηλεία στο νοσοκομείο και «παρακολουθείται στενά», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε σχετική δήλωση. Ο καλλιτέχνης υπήρξε στο παρελθόν σύζυγος της ράπερ Cardi B, με την οποία έχει τρία παιδιά, ενώ είναι πατέρας ακόμη τριών παιδιών.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού. Η αστυνομία των Seminole ανέφερε ότι δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το συμβάν.

«Ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό», αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση. «Οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά».

Video of aftermath of incident that happened at hard rock casino where allegedly Offset and Lil Tjay both were shot. pic.twitter.com/ZlzTOTam1W — DJ Akademiks (@Akademiks) April 7, 2026

Οι Migos

Το 2022, ο Takeoff, επίσης μέλος των Migos, σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών όταν πυροβολήθηκε έξω από μια αίθουσα μπόουλινγκ στο Χιούστον, όπου βρισκόταν μαζί με τον θείο του και μέλος των Migos, Quavo, παίζοντας ζάρια. Ο κατηγορούμενος, Patrick Clark, συνεχίζει να δηλώνει την αθωότητά του και αναμένεται να δικαστεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Houston Chronicle.

Οι Migos έγιναν γνωστοί για το χαρακτηριστικό, γρήγορο triplet flow τους. Κατέκτησαν τη μουσική σκηνή με το hit του 2013 «Versace» και αργότερα έλαβαν υποψηφιότητες για Grammy: για Καλύτερο Άλμπουμ Ραπ με το Culture (2017) και για Καλύτερη Ερμηνεία Ραπ. Είναι επίσης γνωστοί για το παγκόσμιο No 1 hit του 2016 «Bad and Boujee» με τον Lil Uzi Vert, αλλά και για τα Top 10 κομμάτια «MotorSport» (με Nicki Minaj και Cardi B) και «Walk It Talk It» (με Drake).

Ο Offset και η Cardi B παντρεύτηκαν κρυφά τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Ατλάντα. Το 2024, η Cardi B ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.