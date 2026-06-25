Πυροβόλησε εξ επαφής και σκότωσε τη σύζυγο και τον ομοφυλόφιλο γιο του: «Επιτέλους τους ξεφορτώθηκα»

Συγκλονίζει την Ιταλία η διπλή δολοφονία στο Καμαϊόρε της Βερσίλια. Ο 63χρονος Πιέρο Μορικόνι σκότωσε τη σύζυγό του Κέτι Αντρεόνι, 52 ετών και τον 24χρονο μοναχογιό του Μίρκο, πυροβολώντας τους εξ επαφής στον κήπο του σπιτιού τους με κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο άνδρας φέρεται να μην είχε αποδεχτεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό του γιου του.

«Επιτέλους τους ξεφορτώθηκα», είπε πριν παραδοθεί στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος για να τον συλλάβουν. Τις Αρχές ειδοποίησαν οι γείτονες, που ανησύχησαν από τους πυροβολισμούς.

Αφού πυροβόλησε, ο Μορικόνι περίμενε την άφιξη της αστυνομίας και πλέον είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της διπλής εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας.

Το κίνητρο

Από ό,τι φαίνεται, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αδυναμία του Μορικόνι να αποδεχτεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό του γιου του, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει φύλο. Συχνά του άρεσε να ντύνεται και να μακιγιάρεται ως γυναίκα, όπως φαίνεται σε διάφορες φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα.



Η μητέρα Κέτι, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, φέρεται να ήταν πάντα στο πλευρό του γιου της, με τον οποίο είχε πολύ ισχυρό δεσμό. Ενδεικτικό της πραγματικότητας που βίωνε ο 24χρονος στο σπίτι του, είναι μία ανάρτηση από τις 12 Οκτωβρίου 2022 στην οποία έγραφε: «Παιδιά, είναι άσχημο να σκέφτεσαι ότι ένας πατέρας προτιμά να σε δει νεκρό παρά γκέι»...

