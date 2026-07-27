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Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο - Διέφυγε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες

Δεύτερο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στο προξενείο των ΗΠΑ στην καναδική μητρόπολη.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα Δευτέρα (27/7) έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, για δεύτερη φορά μέσα σε τεσσερισήμισι μήνες, ανακοίνωσε η καναδική αστυνομία, διευκρινίζοντας πως κανείς δεν τραυματίστηκε.

Στις 4:46 π.μ. (τοπική ώρα, 11:46 στην Ελλάδα), «αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή» κι ένα λευκό αυτοκίνητο «χωρίς πινακίδες» εθεάθη να φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από το σημείο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη, όμως το ύποπτο όχημα κατάφερε να διαφύγει.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Η περιοχή αποκλείστηκε και έξω από το προξενείο των ΗΠΑ βρέθηκαν κάλυκες. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο των δραστών.

Στις 10 Μαρτίου, το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ενόπλων. Δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν τον Ιούνιο ως ύποπτοι για την επίθεση, λόγω της οποίας ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κόσμος Τορόντο Πυροβολισμοί Πρεσβεία ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

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