Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Απόπειρα βιασμού από τον πεθερό της κατήγγειλε 17χρονη

Η απόπειρα βιασμού μίας 17χρονης από τον πεθερό της φέρεται να έγινε η αιτίαγια τους πυροβολισμούς που ανταλλάχθηκαν μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά στο Ίλιον, το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, μία 17χρονη κοπέλα βρισκόταν στο μπάνιο όταν ο πεθερός της -πατέρας του 18χρονου συζύγου της- επιχείρησε να τη βιάσει. Η κοπέλα ειδοποίησε την οικογένειά της, τα μέλη της οποίας έφτασαν στο σπίτι και σημειώθηκε διαπληκτισμός.

Τα πνεύματα όμως οξύνθηκαν με αποτέλεσμα να βγουν καραμπίνες και να πέσουν πολλοί πυροβολισμοί, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία προχώρησε σε 7 συλλήψεις και από τις δύο οικογένειες Ρομά, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα Δευτέρα (8/12) στον εισαγγελέα. Στο χώρο εντοπίστηκαν επίσης πέντε κάλυκες.