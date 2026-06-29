Πυροβολισμοί σε fan zone του Μουντιάλ στην Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όταν ένοπλο επεισόδιο σε fan zone του Μουντιάλ άφησε πίσω του έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Σαν Πέδρο, έναν από τους χώρους όπου έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες για την προβολή των αγώνων της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, την ώρα των πυροβολισμών δεν βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ ανακοίνωσε ότι το ένα θύμα υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ το δεύτερο διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

«Το περιστατικό ερευνάται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας, ενώ αρκετοί δρόμοι στην περιοχή έχουν αποκλειστεί», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε επίσημη ενημέρωσή τους. Η πλατεία Σαν Πέδρο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους συγκέντρωσης φιλάθλων στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπου καθημερινά διοργανώνονται δημόσιες προβολές των αγώνων του Μουντιάλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης ούτε αν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.