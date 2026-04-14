Πανικός σε σχολείο στην Τουρκία: Πρώην μαθητής άνοιξε πυρ και αυτοκτόνησε - Στους 16 οι τραυματίες

Τρόμος επικράτησε σήμερα Τρίτη (14/4) σε σχολείο στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα προτού αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ο δράστης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε με τυχαίο στόχο σε επαγγελματικό λύκειο στο Siverek, στην επαρχία Sanliurfa, προτού κρυφτεί μέσα στο κτίριο και στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν αποσαφηνιστεί ενώ σημειώνεται ότι τα περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία στην Τουρκία είναι σπάνια.

Μονάδες ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας αναπτύχθηκαν αφού ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε από μαθητές και προσωπικό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν δεκάδες μαθητές να τρέχουν έξω από το σχολείο προς την πύλη και στον δρόμο.