Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Προφυλακιστέος ο 30χρονος - Ελεύθεροι με όρους οι δυο συγκατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγείται ο ένας από τους 3 κατηγορούμενους για την ένοπλη επίθεση στην οδό Πατησίων την περασμένη εβδομάδα, στην οποία τραυματίστηκε από πυροβολισμό ένας 39χρονος υπάλληλος καταστήματος.

Πρόκειται για έναν 30χρονο ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες σε έναν άλλον άνδρα, που διαφεύγει τη σύλληψη και αναζητείται.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτηση του 30χρονου ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο ΑΤ της περιοχής τους.

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 6.30 το απόγευμα, όταν ένα άτομο εισήλθε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή των οδών Πατησίων και Σκιάθου και πυροβόλησε τον Πακιστανό ιδιοκτήτη.

Ένας συνεργός του στεκόταν ακριβώς απ’ έξω από το κατάστημα, ενώ οι δύο άνδρες, που ήταν μαυροφορεμένοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, καταγράφηκαν καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας τη στιγμή που περπατούν στο πεζοδρόμιο λίγο πριν την ένοπλη επίθεση. Στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερις δράστες.

Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι δράστες τράπηκαν άμεσα σε φυγή μέσω οχήματος.

Ωστόσο, φαίνεται ότι σε κοντινή απόσταση, βρίσκονταν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, με τους αστυνομικούς να ενημερώνονται για το συμβάν και να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Μέλη της ΔΙΑΣ έσπευσαν επίσης στο κατάστημα, προκειμένου να συνδράμουν το θύμα της αιματηρής επίθεσης, κάνοντάς του τουρνικέ στο πόδι για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια ο Πακιστανός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, με την αστυνομία να το ακινητοποιεί και να συλλαμβάνει συνολικά τρία άτομα, ενώ αναζητείται ένας τέταρτος εμπλεκόμενος που διέφυγε πεζός.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο και «ξεφορτώθηκαν» στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μια σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΕΛΑΣ για να διαπιστωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.