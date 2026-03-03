Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Βρέθηκαν 7 κάλυκες, αναζητούνται 3 άτομα και το ΙΧ που ήταν στόχος

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον 7 φορές προς ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη απέναντι από μεγάλο υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου εντόπισαν 7 κάλυκες και ένα φυσίγγι από πυροβόλο όπλο, όχι όμως οι δράστες ούτε το όχημα που έγινε στόχος. Κατά πληροφορίες οι δράστες ήταν τρεις και μελαμψοί, ενώ οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.