Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Το βαρύ παρελθόν των δραστών και οι 18 μαχαιριές για ουρά σε καντίνα

Σκηνικό άγριας δύσης εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), με μία αιματηρή επίθεση να σημειώνεται στην Πατησίων, η οποία εξελίχθηκε σε κινηματογραφική καταδίωξη των δραστών στον Κηφισό μέχρι τη σύλληψη τριών εξ αυτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 6.30 το απόγευμα, όταν ένα άτομο εισήλθε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή των οδών Πατησίων και Σκιάθου και πυροβόλησε τον Πακιστανό ιδιοκτήτη.

Ένας συνεργός του στεκόταν ακριβώς απ’ έξω από το κατάστημα, ενώ οι δύο άνδρες, που ήταν μαυροφορεμένοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, καταγράφηκαν καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας τη στιγμή που περπατούν στο πεζοδρόμιο λίγο πριν την ένοπλη επίθεση. Στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερις δράστες.

Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι δράστες τράπηκαν άμεσα σε φυγή μέσω οχήματος.

Ωστόσο, φαίνεται ότι σε κοντινή απόσταση, βρίσκονταν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, με τους αστυνομικούς να ενημερώνονται για το συμβάν και να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Μέλη της ΔΙΑΣ έσπευσαν επίσης στο κατάστημα, προκειμένου να συνδράμουν το θύμα της αιματηρής επίθεσης, κάνοντάς του τουρνικέ στο πόδι για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια ο Πακιστανός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, με την αστυνομία να το ακινητοποιεί και να συλλαμβάνει συνολικά τρία άτομα, ενώ αναζητείται ένας τέταρτος εμπλεκόμενος που διέφυγε πεζός.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο και «ξεφορτώθηκαν» στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μια σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΕΛΑΣ για να διαπιστωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι πιστολέρο

Οι τρεις συλληφθέντες είναι δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, όλοι τους «παλιοί γνώριμοι» των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους δράστες, στο παρελθόν είχε μαχαιρώσει έναν επιχειρηματία στην Κηφισιά, επειδή θεώρησε ότι του πήρε την ουρά σε μια καντίνα. Το θύμα σε εκείνο το περιστατικό είχε μαχαιρωθεί 18 φορές.

Όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάποιου είδους ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν τη σχέση που είχαν με το θύμα.

«Μου είπαν ότι πυροβόλησαν τον αδερφό μου»

Οι γείτονες του Πακιστανού καταστηματάρχη κάνουν λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε εμπλακεί με ύποπτες δραστηριότητες ενώ ο ίδιος δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο αδελφός του καταστηματάρχη που τραυματίστηκε. Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση, λέει χαρακτηριστκά: «Ήμουν σπίτι και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι πυροβόλησαν τον αδερφό μου... Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί». Πρόσθεσε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια διαφορά. «Ήρθα εδώ μετά από ένα λεπτό και τον βρήκα τον μικρό εδώ έξω», ανέφερε, αποτυπώνοντας το σοκ της στιγμής.