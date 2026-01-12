Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Το οπαδικό παρελθόν του 39χρονου και οι σχέσεις με ποινικούς

Το ενδεχόμενο να είναι οπαδικά τα κίνητρα της μαφιόζικης επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο εξετάζουν στην ΕΛ.ΑΣ., λόγω του παρελθόντος του 39χρονου γιου του ιδιοκτήτη.

Πρόκειται για οργανωμένο οπαδό μεγάλης ομάδας της Αττικής -μάλιστα το έδειχνε ιδιαίτερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-, ο οποίος έχει παρελθόν σε περιστατικά βίας. Για τον 39χρονο, όμως, υπάρχουν πληροφορίες και για σχέσεις με άτομα που ανήκουν στην αλβανική μαφία, ενώ διαθέτουν και κατάστημα στην περιοχή του Νέου Κόσμου (σ.σ. φαίνεται να έχει ποσοστό και το θύμα). Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ένας εξ’ αυτών είναι έγκλειστος σε φυλακή της Αλβανίας, για διακίνηση ναρκωτικών και «ξέπλυμα» χρήματος.

Αν και η έρευνα πέρασε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, δεν μπορεί κανείς για την ώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο η μαφιόζικη επίθεση να σχετίζεται με τις οικονομικές σχέσεις του με τους ομοεθνείς του ποινικούς.

Να θυμίσουμε, ότι το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 02:40 τα ξημερώματα με τους τρεις δράστες να πυροβολούν τουλάχιστον 4 φορές με πιστόλι των 9mm προς το μέρος του 39χρονου και του 70χρονου πατέρα του, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου - σουβλατζίδικου.