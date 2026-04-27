«Πυροβολούν» τη σύζυγο του Πιτ Χέγκσεθ: Πήγε στο δείπνο των ανταποκριτών με φόρεμα από το Temu

Το δείπνο ανταποκριτών που λίγο έλειψε να βαφτεί με αίμα, όταν ο Κόουλ Τόμας Άλεν εισήλθε ένοπλος στον χώρο, προκαλεί «θύελλα» στις ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στον 31χρονο να βρεθεί μια ανάσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στα social media, σε... πρόσωπο της βραδιάς έχει αναδειχθεί η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ. Και όχι για καλό...

Λίγες ώρες μετά το δείπνο των ανταποκριτών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασε «θύελλα». Στο επίκεντρο βρέθηκε η Jennifer Rauchet, σύζυγος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, με αφορμή την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης.



Η Rauchet εμφανίστηκε δίπλα στον σύζυγό της, με μια σομόν δημιουργία, η οποία συζητήθηκε πολύ. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση της 18χρονης content creator Ella Devi, η οποία υποστήριξε ότι το φόρεμα της Rauchet προερχόταν από την πλατφόρμα Temu.



«Η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (δεν κάνω πλάκα)», έγραψε, δημοσιεύοντας συγκριτικές εικόνες.



pete hegeseth's wife wore a dress from temu to the white house correspondents dinner (i'm not joking) pic.twitter.com/oCDM2v8rvQ — ella devi (@ellad3vi) April 27, 2026

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας ένα... τσουνάμι σχολίων. Ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν τη Rauchet για «υποκρισία», συνδέοντας την επιλογή της με τη ρητορική «America First» που έχει κατά καιρούς υιοθετήσει ο σύζυγός της.



«Αν είσαι παντρεμένη με τον "America First" άνθρωπο, θα έπρεπε να φοράς Αμερικανούς σχεδιαστές και όχι εισαγόμενα από την Κίνα», έγραψε η Devi, δίνοντας πολιτική διάσταση στο θέμα.

«Λυπάμαι γι' αυτήν, ο άντρας της είναι πάμπλουτος και δεν της αγοράζει ένα ωραίο φόρεμα... Πρέπει να τον αφήσει τον τσιγκούνη», ισχυρίστηκε κάποιος.



Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν την επιλογή της, επισημαίνοντας την αντίφαση της διαδικτυακής κριτικής: «Όταν φορούν ακριβά designer φορέματα διαμαρτύρεστε, όταν φορούν κάτι προσιτό πάλι διαμαρτύρεστε - τι θέλετε τελικά;», σχολίασε χρήστης.



Δεν έλειψαν και οι πιο μετριοπαθείς φωνές: «Ανεξάρτητα από το πού είναι το φόρεμα, δείχνει υπέροχη».



Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ευρύτερα ζητήματα, όπως η πρακτική εταιρειών fast fashion, που κατηγορούνται συχνά για αντιγραφή σχεδίων υψηλής ραπτικής.



Γνώριμη φιγούρα στη μόδα και την κριτική



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Jennifer Rauchet απασχολεί για τις στιλιστικές της επιλογές. Στο παρελθόν, έχει επανειλημμένα βρεθεί στο μικροσκόπιο για looks που θεωρήθηκαν «αμφιλεγόμενα» ή εκτός πρωτοκόλλου για το επίπεδο των εκδηλώσεων στις οποίες παρευρίσκεται.

Η Ella Devi, που πυροδότησε τη συζήτηση, είναι γνωστή για το μείγμα μόδας και πολιτικού σχολιασμού που προβάλλει στα social media. Αυτοχαρακτηρίζεται «socialist socialite» και συχνά εμφανίζεται με vintage κομμάτια υψηλής αισθητικής, ενώ οι απόψεις της κινούνται προς τον προοδευτικό χώρο.



Έγινε viral για πρώτη φορά επειδή υποστήριξε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, πέρυσι.