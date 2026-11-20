Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη δικαστική περιπέτεια του αδελφού του, Οδυσσέα Δήμα, έκανε ο Πύρρος Δήμας, ο οποίος θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία των ανηλίκων, ενώ τόνισε πως βρίσκεται στο πλευρό του ανιψιού του.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε στον δημοσιογράφο Γιάννη Αρμουτίδη και στην εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα»,έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών. Εκεί βρέθηκε ως προπονητής του ανιψιού του, Γεώργιου-Μάριου, ο οποίος συμμετέχει στη διοργάνωση.

«Πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά»

Αρχικά, ο Πύρρος Δήμας ευχαρίστησε όσους στηρίζουν τη διοργάνωση και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για το άθλημα.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που προσπαθούμε το άθλημα να το κρατήσουμε ψηλά, να το κρατήσουμε καθαρό. Είμαστε εδώ, έχουμε τα παιδιά μας εδώ που γυμνάζονται, που αγωνίζονται και είμαστε δίπλα τους», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε πώς έχει επηρεαστεί ο ανιψιός του από τη δικαστική υπόθεση του πατέρα του, ο χρυσός Ολυμπιονίκης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα έχουν ειπωθεί δημόσια.

«Ρωτάτε εμένα; Ρωτήστε όλους αυτούς που μιλούσαν τόσες μέρες. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι δίπλα του» – Η στήριξη στον ανιψιό του

Στη συνέχεια, ο Πύρρος Δήμας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νεαρό αθλητή, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του.

«Του εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαι δίπλα του, θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο ανιψιός του ζητά τις συμβουλές του για να διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί, περιορίστηκε να επαναλάβει: «Είμαι δίπλα του».

Ο ίδιος δεν θέλησε να επεκταθεί στην υπόθεση, λέγοντας «Δεν θέλω να τοποθετηθώ άλλο», ενώ ευχαρίστησε τη Ζήνα Κουτσελίνη για τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή της παρουσίασε το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οδυσσέας Δήμας, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής άρσης βαρών, αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με υπόθεση απαγορευμένων ουσιών. Σε βάρος του έχει ασκηθεί και συμπληρωματική δίωξη για φερόμενη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και, μετά την απολογία του στις 16 Νοεμβρίου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η απαγόρευση ενασχόλησης με την άρση βαρών.