Η αμυντική τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον όμιλο Qualco. Ο όμιλος θέλει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δεδομένα και στα αυτόνομα συστήματα.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας του Ομίλου, QART, έχει ήδη ολοκληρώσει προϊόντα διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία, όπως το Σύστημα Κοινής Επιχειρησιακή Εικόνας και τα συστήματα Αυτόνομης Λειτουργίας μη Επανδρωμένων Πλατφορμών.

Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του διαθέτουν διαβαθμίσεις ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και NATO και EU SECRET.

Με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής. Σχεδιάζουμε επίσης να επεκτείνουμε την τεχνολογία μας σε υποβρύχιες και εναέριες πλατφόρμες.

Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Τσακαλώντος δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027 σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Qualco».

Η κίνηση αυτή έχει δύο βασικούς στόχους:

Ο πρώτος είναι η ταχύτερη ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας με μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα διεθνών στρατηγικών συνεργασιών.

Ο δεύτερος έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μετόχους μας. Να αναδείξουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματική αξία αυτής της δραστηριότητας του Ομίλου.

Η αμυντική τεχνολογία και ιδιαίτερα οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν έναν εξειδικευμένο κλάδο, στον οποίο ορισμένες διεθνείς εταιρείες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης.

Η δημιουργία της νέας θυγατρικής θα επιτρέψει στους αναλυτές και στους επενδυτές να αξιολογούν αυτοτελώς αυτή τη δραστηριότητα, με βάση τις αποτιμήσεις συγκρίσιμων διεθνών εταιρειών.

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναδειχθεί σημαντική αξία, η οποία σήμερα δεν αποτυπώνεται απαραίτητα πλήρως στη συνολική αποτίμηση της Qualco.

Πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία ανάπτυξης και ανάδειξης αξίας για τους μετόχους μας.

Συνοψίζοντας, πριν περάσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να κλείσω με μια σκέψη για την επόμενη φάση του Ομίλου. Ο όμιλος Qualco γίνεται κάτι μεγαλύτερο από την εταιρεία που εισαγάγαμε στο χρηματιστήριο. Αναπτύσσουμε τις λύσεις μας στην Ελλάδα, αποδεικνύουμε την αξία τους σε απαιτητικά έργα και τις μετατρέπουμε σε προϊόντα για διεθνείς αγορές.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε έναν διεθνή τεχνολογικό όμιλο με ισχυρή κερδοφορία, υψηλή προστιθέμενη αξία και διαρκώς διευρυμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ότι η επενδυτική κοινότητα μπορεί να αναγνωρίζει και να αξιολογεί σωστά αυτή την αξία.