Ο Ραχίμ Στέρλινγκ συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο, για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου, κοινώς γνωστού ως αέριο γέλιου ή «Hippy crack».

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός, 82 φορές διεθνής με την Αγγλία και πρώην παίκτης των Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ και Φέγενορντ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή υποξειδίου του αζώτου για εισπνοή και μη προσκόμιση αλκοτέστ.

Mάλιστα, την Τετάρτη (25/11), ο Στέρλινγκ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με αναστολή 18 μηνών. Ακόμη, όπως λέγεται, το δικαστήριο του Μπέισινγκστοουκ επέβαλε επίσης στον 31χρονο αστέρας απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια, καθώς και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Raheem Sterling has avoided prison for the motorway incident that ended with him careering off the road and crashing his car after inhaling nitrous oxide.



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Το τροχαίο ατύχημα με την Lamborghini

Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο Στέρλινγκ οδηγούσε τη Lamborghini του, αξίας 270.000 λιρών, με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πρωινή κυκλοφοριακή αιχμή.

Αρκετοί οδηγοί ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, περιγράφοντας τους επικίνδυνους ελιγμούς του ποδοσφαιριστή, με έναν εξ αυτών να εκφράζει την έντονη ανησυχία του πως ο Στέρλινγκ θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον.

Ο 31χρονος έχασε τελικά τον έλεγχο του οχήματός του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τρία από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Στέρλινγκ στη θέση του συνοδηγού, με δύο φιάλες υποξειδίου του αζώτου στην αγκαλιά του. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν ακόμη τέσσερις φιάλες και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει για την εισπνοή της ουσίας.