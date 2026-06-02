Ραχίμ Στέρλινγκ: «Πιάστηκε» με ναρκωτικές ουσίες και τράκαρε την Lamborghini αξίας 320.000 ευρώ

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Ο Ραχίμ Στέρλινγκ τράκαρε το πολυτελές αυτοκίνητο σε μπάρες και στη συνέχεια συνελήφθη από την αγγλική αστυνομία.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής πριν την σύλληψη του εντοπίστηκε με ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή του, Τύπου Γ (π.χ. ηρεμιστικά τύπου βάλιουμ, στεροειδή, αέριο γέλιου κ.α.).

Ο επιιθετικός Φέγενορντ κατέβαλε «τσουχτερή» εγγύηση ώστε να αφαιθεί ελεύθερος και παράλληλα η η Lamborghini του αξίας 320.000 ευρώ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου

Η DailyMail κοινοποίησε ένα βίντεο που δείχνει την πορεία του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Μ3, λίγο πριν προσκρούσει στις μπάρες.

Μάλιστα, φαίνεται ότι ο 31χρονος πηγαίνει ζιγκ-ζαγκ, πατάει τις λωρίδες και δεν φαίνεται να το ελέγχει.