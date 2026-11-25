Με έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του προαναγγέλλουν την επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα» στη μικρή οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Τα δύο νέα τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής βρίσκονται ήδη στον αέρα του σταθμού, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από το χιούμορ με το οποίο η παρέα της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να σχολιάσει και φέτος την επικαιρότητα.

Ο Αντώνης Κανάκης σε ρόλο Οδυσσέα και Neo

Στο πρώτο τρέιλερ, ο Αντώνης Κανάκης μεταμορφώνεται σε Οδυσσέα, με τους συντρόφους του να τον δένουν στο κατάρτι του πλοίου, προκειμένου να μην παρασυρθεί από το τραγούδι των Σειρήνων.

Από την αρχαία ελληνική μυθολογία, η ομάδα περνά στον κόσμο του «Matrix», με το δεύτερο τρέιλερ να αντλεί έμπνευση από τη γνωστή κινηματογραφική ταινία. Αυτή τη φορά, οι συντελεστές της εκπομπής, ως άλλοι Neo, επιστρατεύουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους για να αποφύγουν τα… βλήματα.

Με σαρκασμό και κινηματογραφικές αναφορές, η παρέα δίνει το στίγμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, έχοντας ως βασικό συστατικό τον αιχμηρό σχολιασμό της καθημερινότητας.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «Ράδιο Αρβύλα» στο Mega

Το τηλεοπτικό ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 22:00, με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση να επιστρέφουν μαζί με τους γνώριμους χαρακτήρες της εκπομπής, τον «Κωστάκη» και τον «Πασοκτζή».

Το «Ράδιο Αρβύλα», που διανύει πλέον την 20ή τηλεοπτική του σεζόν, συνεχίζει να αναζητά την κωμική πλευρά της επικαιρότητας, σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει σημαντικά από την εποχή της πρώτης του εμφάνισης.

Η σατιρική εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στο Mega.