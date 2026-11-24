Με μια πρωτότυπη και άκρως χιουμοριστική ιδέα ετοιμάζουν την μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή τους οι «Ράδιο Αρβύλα». Ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του αντλούν έμπνευση από την «Οδύσσεια» του Ομήρου, δίνοντας τη δική τους σατιρική εκδοχή σε ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια του αρχαίου έπους.

Πρωταγωνιστής είναι ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα και βρίσκεται δεμένος στο κατάρτι ενός πλοίου, σε μια σκηνή που παραπέμπει ευθέως στο μυθικό ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης και τη συνάντησή του με τις Σειρήνες.

Στόχος του είναι να ακούσει το μαγευτικό τραγούδι τους χωρίς να υποκύψει στον πειρασμό, όπως ακριβώς συνέβη και στην ομηρική αφήγηση. Δίπλα του βρίσκονται ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, οι οποίοι συμμετέχουν στη χιουμοριστική αναπαράσταση.

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για το «Ράδιο Αρβύλα», καθώς η εκπομπή συμπληρώνει 20 σεζόν και ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στο MEGA, από όπου και ξεκίνησε.