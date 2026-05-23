Ράφα Μπενίτεθ: Η «τρελή» αποζημίωση που θα λάβει από τον Παναθηναϊκό

Όπως ανακοίνωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η συνεργασία τους με τον Ράφα Μπενίτεθ τελείωσε οριστικά και το «τριφύλλι» κοιτάζει την επόμενη μέρα και τον σχεδιασμό του καολαιριού.

Ο Ισπανός βέβαια δε θα φύγει από την Ελλάδα χωρίς να πάρει την αποζημίωσή του, η οποία φτάνει σε ποσό που προκαλεί «ίλιγγο».

Ο Ράφα και το επιτελείο του αναμένεται να λάβουν ένα ποσό κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για τη πρόωρη λύση της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, ενώ μαζί με τα δεδουλευμένα του Μπενίτεθ (περί των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ), τα συνολικά χρήματα τα οποία θα λάβει ο 65χρονος με το επιτελείο του ανέρχονται στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τους επτά μήνες τους στο πάγκο του «τριφυλλιού».

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο του 2025 και κάθισε στον πάγκο του σε 41 αναμετρήσεις. Ο απολογισμός του ήταν 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, με τους «πράσινους» να πετυχαίνουν 60 γκολ και να δέχονται 44 κατά τη διάρκεια της θητείας του.