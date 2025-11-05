Η Μάλμε ξανά στο δρόμο του Μπενίτεθ: Η ιστορική 8άρα στο Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει αύριο (Πέμπτη 6/11, 19:45) τη Μάλμε στη Σουηδία, σε μια αναμέτρηση κομβικής σημασίας για τη συνέχεια των δύο ομάδων στο Europa League.

Για τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, όμως, το ματς έχει και μια ιδιαίτερη ιστορική σύνδεση. Η τελευταία του εμφάνιση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και ο αντίπαλος ήταν η Μάλμε.

Τότε, ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπενίτεθ είχε δει την ομάδα του να συντρίβει τη Μάλμε με 8-0 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη φάση των ομίλων του Champions League, αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης σε διαφορά τερμάτων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πετύχει 4 τέρματα, ενώ ο Καρίμ Μπενζεμά 3.

Η Μάλμε, λοιπόν, επιστρέφει ξανά στον ευρωπαϊκό δρόμο του Μπενίτεθ, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που διψά για πρόκριση και συνέπεια στις ευρωπαϊκές του παρουσίες.

It's been nine years since Real Madrid equalled the biggest Champions League group stage margin of victory by smashing EIGHT past Malmö 😳✨🏆 pic.twitter.com/5Q7QlEfUuu — OneFootball (@OneFootball) December 8, 2024

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω 8-0 της Ρεάλ επί της Μάλμε παραμένει μαζί με τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπεσίκτας με το ίδιο σκορ τη σεζόν 2007/08 η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Champions League. Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις ο Ράφα Μπενίτεθ, που βρισκόταν στον πάγκο και των δύο ομάδων!