Ραφήνα: Πλοίο με επιβάτες έπεσε πάνω στον λιμενοβραχίονα και τον έκοψε στα δυο

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατικό πλοίο Andros King προσέκρουσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, στον βόρειο λιμενοβραχίονα κόβοντάς τον στα... δυο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τμήμα του λιμενοβραχίονα φέρεται να υπέστη εκτεταμένη καταστροφή, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για διαχωρισμό του στα δύο.

Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και των μελών του πληρώματος, ενώ δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και στην πρώτη αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές του λιμένα.

irafina.gr

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στην πρόσκρουση.

Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι στο πλοίο, χωρίς να διαπιστωθούν ζημιές που να επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του. Ως εκ τούτου, το Andros King απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι της Ραφήνας στις 07:50 το πρωί της Τρίτης, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

irafina.gr

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται, ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται το εύρος των ζημιών στις λιμενικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την πλήρη αποκατάστασή τους.