Ραφήνα: Ρίγη συγκίνησης για τον ύπαρχο Αντώνη Βιδάλη - Οι κόρνες των πλοίων ήχησαν στο ύστατο χαίρε

Με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν φίλοι και συνάδελφοι τον ύπαρχο Αντώνη Βιδάλη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του στο επιβατηγό πλοίο όπου εργαζόταν και ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Ραφήνας.

Η σορός του άτυχου ύπαρχου αναχώρησε από το λιμάνι της Ραφήνας για το τελευταίο του ταξίδι. Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής, με τις κόρνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος χαιρετισμός.

Ο 56χρονος Αντώνης Βιδάλης, που ήταν ύπαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Superferry, βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του, όσο κοιμόταν. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην ναυτική και ακτοπλοϊκή κοινότητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με μακρά παρουσία στη θάλασσα και στενούς δεσμούς με συναδέλφους και πληρώματα.

Οι ήχοι από τις σειρήνες των πλοίων ήταν ο ύστατος ναυτικός φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής του στη θάλασσα.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση τον αποχαιρέτησε και ο αδελφός του, Νίκος, ο οποίος στο μήνυμά του ανέφερε: «υπηρέτησες τη θάλασσα με αφοσίωση, τίμησες το λειτούργημά σου και στάθηκες πάντα δίπλα σε όποιον σε χρειάστηκε. Όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, γνώρισαν έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο».