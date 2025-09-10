Ραγδαίες εξελίξεις: Ανατρέπει τα δεδομένα το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωτιάς στο Γηροκομειό που οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκιση δύο νεαρών 25 και 21 ετών. Το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άνω των 50 σελίδων, κατατέθηκε στον νέο ανακριτή.



Μιλά ξεκάθαρα για κηλίδωση, επιβεβαιώνει το αρχικό πόρισμα ως προς την αιτία της πυρκαγιάς στο Γηροκομειό (ότι δηλαδή δεν είναι εμπρησμός) και απαντά στα 9 ερωτήματα που έθεσε η προηγούμενη ανακρίτρια εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες καιρού, προκλήθηκε αυτή η εστία από καύτρα και όχι από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, τα στελέχη της ΔΑΕΕ (ειδικό τμήμα ερευνών της Πυροσβεστικής) καταλήγουν εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η νέα εστία προήλθε από καύτρες (κηλίδωση) του κύριου μετώπου και όχι από εμπρησμό. Στην έρευνα λαμβάνονται υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα, βίντεο από κοινωνικά δίκτυα, δορυφορικές εικόνες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Οι μάρτυρες περιγράφουν ότι οι δύο νεαροί που είχαν συλληφθεί προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοηθούσαν στην κατάσβεση, ενώ αστυνομικός ανέφερε ότι η σύλληψή τους έγινε μετά από αναγνώρισή τους από φωτορεπόρτερ, χωρίς να βρεθεί κάποιο αντικείμενο που να προκαλούσε φωτιά.



Θυμίζουμε ότι και στο πρώτο πόρισμα, η Πυροσβεστική είχε καταλήξει ότι η φωτιά στο οικόπεδο προκλήθηκε από αιωρούμενες καύτρες και όχι από εμπρησμό. Η νέα έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση βίντεο, δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και μαρτυρίες αυτοπτών.

Καταθέτουν αίτηση αποφυλάκισης

Η οικογένεια πλέον αναμένει και το τρίτο πόρισμα από τον δικό της τεχνικό σύμβουλο, πραγματογνώμονα και πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος σε δήλωσή του είχε μιλήσει ξεκάθαρα για «δικαστική πλάνη» σε ό,τι αφορά τα δύο παιδιά που αδίκως έχουν προφυλακισθεί. Μέχρι την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι των δύο οικογενειών θα καταθέσουν αίτημα για αλλαγή των περιοριστικών όρων, δηλαδή να μην συνεχιστεί η προφυλάκισή τους και να επιβληθούν πιθανόν άλλα περιοριστικά μέτρα μέχρι τη δίκη. Το αίτημα θα εξετασθεί από Δικαστικό Συμβούλιο.