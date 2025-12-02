Ραγδαίες εξελίξεις για Βενεζουέλα και μεταναστευτικό στις ΗΠΑ - Διάγγελμα Τραμπ μέσα στην ημέρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να απευθύνει διάγγελμα μέσα στη μέρα.

Ειδικότερα, με ιδιαίτερη αγωνία αναμένεται στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τρίτης 2/12 το προγραμματισμένο διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ από την Αίθουσα Ρούσβελτ, έπειτα από ένα διήμερο καταιγιστικών εξελίξεων στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:00, θα προηγηθεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Τραμπ παραμένει άγνωστο, ωστόσο κύκλοι του Λευκού Οίκου αφήνουν να εννοηθεί πως όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται: από νέα ταξιδιωτική απαγόρευση, μέχρι δραστικά μέτρα για τη Βενεζουέλα και σκληρή γραμμή στη μετανάστευση.

Οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών που αλλάζουν τα δεδομένα

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν μέσα σε δύο μόλις ημέρες έχουν δημιουργήσει κλίμα έντονης κινητικότητας και πιθανών ανατροπών:

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ εισηγήθηκε πλήρη απαγόρευση ταξιδιών από και προς χώρες που, όπως είπε, «πλημμυρίζουν το έθνος μας με δολοφόνους».

Η προθεσμία ασφαλούς διέλευσης για τον Νικολάς Μαδούρο έληξε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να κηρύξει τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «κλειστό».

Η USCIS, η αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης, ανέστειλε όλες τις αιτήσεις μετανάστευσης από το Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αναθεώρηση κάθε πράσινης κάρτας από 19 χώρες υψηλής ανησυχίας.

Χθες, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ είχε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να εξεταστούν οι επιλογές των ΗΠΑ σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Μετά από αυτές τις διαδοχικές κινήσεις φαίνεται ότι κυριολεκτικά όλα είναι στο τραπέζι, ενόψει του αποψινού μηνύματος του Αμερικανού προέδρου.