Ραγδαίες εξελίξεις: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μυστικές συνομιλίες με Ρωσία, Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Σε νέα φάση περνούν οι διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, έφθασε τη Δευτέρα (24/11) στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών και ρωσική αντιπροσωπεία, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επαφές μεταξύ Ντρίσκολ και Ρώσων αξιωματούχων ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας. Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Η συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχεται σε συνέχεια της «σημαντικής προόδου» που καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο στις διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη, στις οποίες συμμετείχε και ο Ντρίσκολ. Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στους Financial Times ανέφερε ότι ο υπουργός Στρατού «έχει εμπλακεί σε ιδιαίτερα έντονο και ενεργό ρόλο» στην ειρηνευτική διαδικασία τις τελευταίες ημέρες.

«Η Ουκρανία γνώριζε πλήρως τα επόμενα βήματα μετά τη Γενεύη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά συντονίζει στενά τις κινήσεις της με το Κίεβο.

Ρούμπιο: «Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο»

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συνεχίζουν τις παράλληλες διπλωματικές επαφές. «Προχωράμε με 24ωρη προσπάθεια, επτά ημέρες την εβδομάδα», υπογράμμισε ο Ρούμπιο, μιλώντας για «επιθετικό» χρονοδιάγραμμα.

Παραμένει προς το παρόν ασαφές εάν οι τρεις πλευρές στο Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν σε κοινό τραπέζι διαπραγματεύσεων ή αν πραγματοποιούν χωριστές συναντήσεις. Ωστόσο, η παρουσία τους στην ίδια πόλη σηματοδοτεί ένα από τα πιο σημαντικά διπλωματικά τεστ της τρέχουσας φάσης των συνομιλιών.