Ραγδαίες εξελίξεις στα Βορίζια: Ποιοι καλούνται σε απολογία για τη βόμβα στους Φραγκιαδάκηδες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, καλούνται σε συμπληρωματική απολογία πέντε συνολικά άτομα από την οικογένεια Καργάκη ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, την παραμονή της αιματοχυσίας που εκτυλίχθηκε το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025, στη διάρκεια της οποίας έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης/Φωτ.: Eurokinissi / social media

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ως ηθικοί αυτουργοί για την έκρηξη φέρονται οι τρεις που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, για υπόθεση ζωοκλοπών, δηλαδή ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του.

Ο 39χρονος τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια μέρα που εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.



Ως προς τους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς, η κατηγορία αυτή - κατά πληροφορίες - φέρεται να αποδίδεται στους δύο Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στα όσα τραγικά συνέβησαν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.