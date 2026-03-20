Ράγιο Βαγιεκάνο: Το προφίλ των Μαδριλένων που συναντά η ΑΕΚ στους «8» του Conference League

Η Ράγιο Βαγιεκάνο του Ινίγκο Πέρεθ, αντίπαλος της ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του Conference League, διανύει μια σταθερή σεζόν στη La Liga, κινούμενη στη μέση της βαθμολογίας (13η, 32β.), χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις αλλά με σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Στην ευρωπαϊκή της πορεία έχει φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, αποκλείοντας στους «16» την Σαμσουνσπόρ με συνολικό σκορ 3-2. Στη League Phase του θεσμού τερμάτισε 5η έχοντας 13 βαθμούς με 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.



Δεν είναι από τις ομάδες που θα σε πάρουν από το χέρι και θα σε πάνε σε ροντέο. Είναι όμως από εκείνες που θα σε κρατήσουν μέσα σε ένα ματς που δεν ανοίγει εύκολα. Η πορεία της στη La Liga το αποτυπώνει καθαρά. Ισορροπία σε όλα. Νίκες, ισοπαλίες, ήττες, αλλά και στα γκολ.



Τα 28 υπέρ και τα 34 κατά λένε την ιστορία. Δεν σκοράρει πολύ, αλλά δεν «τρώει» εύκολα γκολ. Είναι η 6η καλύτερη άμυνα στο ισπανικό πρωτάθλημα και τα περισσότερα ματς της πάνε στο όριο, εκεί που ένα λάθος ή μια φάση μπορεί να τα κρίνει όλα. Δεν έχει διακυμάνσεις, δεν ξεφεύγει, αλλά και δύσκολα καταρρέει.

Παράγει φάσεις, αλλά δεν τις τελειώνει

Εδώ βρίσκεται όλο το «ζουμί» της φετινής Ράγιο. Αν δεις μόνο τα γκολ, θα πεις ότι πρόκειται για μια φτωχή επιθετικά ομάδα. Αν δεις όμως τα νούμερα πιο βαθιά, θα καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία.



Μιλάμε για πάνω από 13 τελικές ανά παιχνίδι και σχεδόν 5 στην εστία. Δηλαδή φτάνει εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι τι κάνει όταν φτάνει εκεί. Με ποσοστό ευστοχίας γύρω στο 7%, χρειάζεται πάνω από δώδεκα προσπάθειες για να βρει ένα γκολ. Αυτό δεν είναι απλά χαμηλό, είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι δεν υπάρχει «σκόρερ» να καθαρίσει τις φάσεις.



Η επίθεσή της μοιάζει περισσότερο με φθορά του αντιπάλου παρά με άμεση απειλή. Θα σου κάνει φάσεις, θα σε πιέσει, αλλά δεν θα σε «σκοτώσει» εύκολα.

Πίεση και πολλές δεύτερες μπάλες

Η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ δεν κρύβεται. Θέλει ρυθμό, θέλει επαφές, θέλει να σε βγάλει από την άνεσή σου. Πιέζει ψηλά, δεν αφήνει εύκολα build-up και προσπαθεί να σε οδηγήσει σε λάθη.



Δεν είναι ομάδα κατοχής. Δεν θα κάτσει να κυκλοφορήσει για να σε διαλύσει. Θα παίξει πιο άμεσα, με κάθετες μπάλες και γρήγορες μεταβάσεις. Εκεί πατάει. Και κυρίως, πατάει πολύ στις δεύτερες μπάλες. Είναι από τις ομάδες που δουλεύουν πολύ αυτές τις «μικρές» φάσεις, επαναφορές, απομακρύνσεις, κερδισμένες μπάλες στο κέντρο. Αμυντικά, κρατάει τις γραμμές της κοντά. Δεν ανοίγεται εύκολα και δεν δίνει χώρους ανάμεσα σε άμυνα και κέντρο.

Ο προπονητής της Ράγιο, Ινίγκο Πέρεθ

Δεν έχει έναν, έχει πολλούς, αλλά κανέναν «killer»

Η επιθετική της λειτουργία είναι μοιρασμένη. Δεν υπάρχει ο φορ που θα πάρει πάνω του την κατάσταση. Τα γκολ έρχονται από παντού, αλλά όχι μαζεμένα από έναν. Ενδεικτικά, ο πρώτος σκόρερ της στη La Liga, Άλβαρο Γκαρθία, έχει μόλις 3 τέρματα.



Ο Άλβαρο Γκαρθία είναι ο παίκτης που δίνει ταχύτητα και βάθος, ειδικά στο transition. Ο Ίζι Παλαθόν είναι αυτός που θα πάρει μπάλα και θα οργανώσει, θα βγάλει την τελική πάσα, θα συνδέσει το παιχνίδι. Ο Χόρχε ντε Φρούτος δίνει ένταση και κάθετο τρέξιμο από τα άκρα.



Στον άξονα, ο Όσκαρ Βαλεντίν κρατάει ισορροπία και καθαρίζει μπροστά από την άμυνα, ενώ ο Ουνάι Λόπεθ είναι πιο δημιουργικός, με ρόλο στο «χτίσιμο». Πίσω, ο Φλοριάν Λεζέν είναι ο παίκτης που δίνει σταθερότητα και καθοδήγηση.



Πρόκειται για ομάδα συνόλου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν το ματς ζητάει έναν παίκτη να το πάρει πάνω του, δεν υπάρχει πάντα η απάντηση.

Πώς στέκεται απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους

Η Ράγιο δεν αλλάζει εύκολα πρόσωπο. Δεν θα κλειστεί επειδή παίζει με μεγαλύτερο όνομα. Θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της, πίεση, ένταση, μονομαχίες.



Αυτό την κάνει επικίνδυνη. Γιατί ακόμα κι αν δεν είναι καλύτερη, μένει μέσα στο ματς. Το κρατάει χαμηλά, το πηγαίνει στη λεπτομέρεια και περιμένει τη στιγμή της.



Έβαλε τρία στην Ατλέτικο και πήρε σπουδαία νίκη (3-0), με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου έχασε στο 90+ με πέναλτι (2-1) και στην έδρα της πήρε βαθμό ξεκινώντας το κακό σερί του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της «βασίλισσας», ενώ η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να περάσει από το «Βαγιέκας» τον Αύγουστο (1-1).

Τι σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν θα βρει απέναντί της μια ομάδα που θα της δώσει χώρους και ρυθμό. Θα βρει μια ομάδα που θα την πιέσει, θα τη βάλει σε επαφές και θα προσπαθήσει να χαλάσει το παιχνίδι της από την αρχή.



Αν το ματς πάει σε πολλές μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, η Ράγιο θα νιώθει άνετα. Αν όμως η ΑΕΚ καταφέρει να επιβάλει πιο καθαρό ρυθμό και να την αναγκάσει να επιτεθεί οργανωμένα, τότε αρχίζουν να φαίνονται τα προβλήματά της.



Η Ράγιο Βαγιεκάνο δεν είναι ομάδα που θα σε τρομάξει με την ποιότητά της . Είναι όμως ομάδα που αν δεν τη «διαβάσεις», μπορεί να σε μπλοκάρει πλήρως.