«Ραγίζει» καρδιές ο επικήδειος του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η κηδεία του εμβληματικού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με στρατιωτικές τιμές.

Στο πλευρό του ήταν φυσικά, ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εκφώνησε έναν από τους επικηδείους.

Τα ΜΜΕ της Ρουμανίας δημοσίευσαν το σπαρακτικό αντίο του γιου του, ο οποίος ανέφερε: «ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.



Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Στην ρουμανική πρωτεύουσα βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο Μαρία Γκοντσαρόβα, ενώ παρόντες ήταν ακόμη ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.