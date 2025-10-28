Ράγιαν Ογεμπάντε: Ποιο είναι το νέο αστέρι της Γουέστ Χαμ που κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας

Η ΕΠΟ συνεχίζει αδιάκοπα την παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού κόσμου, αναζητώντας νεαρούς παίκτες με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ενταχθούν στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Με αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με το ΑΠΕ, ντόπισαν και την περίπτωση του Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, όντας παίκτης της Γουέστ Χαμ.

Ο αριστεροπόδαρος στόπερ αναμένεται να κληθεί στην Κ19 της Εθνική Ελλάδας προκειμένου να συμβάλει στα προκριματικά του Euro του 2026. Ο 18χρονος Ογεμπάντε ανήκει στις Ακαδημίες της Γουέστ Χαμ από τα 14 του χρόνια και φέτος έχει πέντε συμμετοχές στην Premier League 2, με την Κ21.

Αυτός είναι ο Ράγιαν Ογεμπάντε

Επιπλέον, έχει αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Εφέτος προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2, δηλαδή εναντίον όλων των αντίστοιχων τμημάτων των συλλόγων της Premiership.

Παρότι είναι από τους μικρότερους της ομάδας, έχει ήδη πάρει πέντε συμμετοχές στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες του οι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν είναι ως αριστερός μπακ, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι για αυτή τη θέση προορίζεται και στην εθνική Νέων.

Κατάγεται από το βόρειο Λονδίνο και πριν την Γουέστ Χαμ, ο Ογεμπάντε αγωνιζόταν για δέκα χρόνια σε τοπικές ομάδες, όπως οι Broadwater Farm και Focus Football, πριν τραβήξει την προσοχή των σκαουτ της ακαδημίας της «σφυριών».

Μετά από μια επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο το 2021, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο πολύτιμα περουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

«Εντάχθηκα στην Ακαδημία αρκετά αργά σε σχέση με άλλους παίκτες και στην αρχή ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ τεχνικά. Όμως με τον καιρό, δουλεύοντας σκληρά, κατάφερα να φτάσω στο επίπεδο των υπόλοιπων. Τώρα, έχοντας υπογράψει το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο, είμαι ενθουσιασμένος».

✍️ Le Défenseur Central Anglais d'origine Nigériane Rayan Oyebade 🇳🇬 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (17 ans) signe son premier contrat professionnel avec West Ham United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Il évolue avec les U18 des Hammers. pic.twitter.com/OejI4vQjzQ — Foot d'Afrique (@Foot_dafrique) April 13, 2025

Μετά την υπογραφή των όρων υποτροφίας το 2023, ο Ογεμπάντε αντιμετώπισε μια δύσκολη πρώτη χρονιά, καθώς οι τραυματισμοί εμπόδισαν την πρόοδό του. Ένας τραυματισμός στους οπίσθιους μηριαίους ακολουθήθηκε από ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης συνολικά για οκτώ μήνες. Ενώ οι συνομήλικοι του υπέγραφαν τα πρώτα επαγγελματικά τους συμβόλαια, ο Ογεμπάντε δεν το έβαλε κάτω, δούλεψε σκληρά για να επανέλθει πλήρως και να αποδείξει ότι η Γουέστ Χαμ είναι το μέρος που ανήκει.



«Κατά την πρώτη μου χρονιά, δυσκολεύτηκα πολύ με τους τραυματισμούς. Είναι σκληρό όταν προσπαθείς να κάνεις εντύπωση και να δείξεις ότι έχεις ό,τι χρειάζεται για να γίνεις επαγγελματίας. Απλώς συνέχισα να δουλεύω σκληρά και ήταν μεγάλη ανακούφιση όταν έμαθα για το πρώτο μου συμβόλαιο. Ξέρω ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά εδώ ξεκινάει όλη η πορεία».