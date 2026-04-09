Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Live η αναμέτρηση για την φάση των «8» του Conference League
H AEK ταξίδεψε στη Μαδρίτη για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στη Ράγιο με στόχο το προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League.
Σε μία ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά θέλει να μετατρέψει αυτή της 9ης Απριλίου η ΑΕΚ. Έπειτα από την πρόκριση επί της Τσέλιε οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν στο «Βαγιέκας» τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League. Η Ένωση θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση και στόχος της είναι να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην έδρα της ισπανικής ομάδας.
Οι εντεκάδες
Ράγιο: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακομάς, Ντε Φρούτος, Γκαρθία
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα
