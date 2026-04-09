Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Live η αναμέτρηση για την φάση των «8» του Conference League

Σε μία ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά θέλει να μετατρέψει αυτή της 9ης Απριλίου η ΑΕΚ. Έπειτα από την πρόκριση επί της Τσέλιε οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν στο «Βαγιέκας» τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League. Η Ένωση θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση και στόχος της είναι να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Οι εντεκάδες

Ράγιο: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακομάς, Ντε Φρούτος, Γκαρθία

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

