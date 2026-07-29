Συγκλονίζουν τα λόγια της Έλενας Μακρή Λυμπέρη για τον άντρα της: «Πονάς με κάθε ανάσα που εισπνέεις»

Με αφορμή μια παλιά φωτογραφία από τις κοινές τους διακοπές στη Μήλο, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις και συναισθήματα για την απώλεια του συζύγου της, του εκδότη Αντώνη Λυμπέρη.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από εκείνα τα καλοκαίρια που πέρασαν μαζί, συνοδεύοντάς το με ένα βαθιά προσωπικό κείμενο για την αγάπη, τις αναμνήσεις και το πένθος που εξακολουθεί να τη συνοδεύει.

«Αναπνέεις και πονάς»

Στην ανάρτησή της περιγράφει με ιδιαίτερα συγκλονιστικό τρόπο πώς βιώνει την απώλεια, γράφοντας πως η διαδικασία του πένθους μοιάζει με ένα σπασμένο πλευρό που πονά σε κάθε ανάσα.

«Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αναμνήσεις από τη Μήλο

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη θυμήθηκε τις διακοπές που είχαν κάνει μαζί στη Μήλο, περιγράφοντας μια στιγμή που είχε απαθανατίσει τον Αντώνη Λυμπέρη να βγαίνει από τη θάλασσα.

«Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου... τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό», έγραψε, αποτυπώνοντας τη νοσταλγία για τις στιγμές που μοιράστηκαν.

«Το πένθος έρχεται και φεύγει»

Στη συνέχεια του κειμένου της, η δημοσιογράφος μιλά για τις εναλλαγές των συναισθημάτων που συνοδεύουν την απώλεια, σημειώνοντας πως το πένθος δεν ακολουθεί κανόνες, αλλά επιστρέφει απρόσμενα ακόμη και στις πιο χαρούμενες στιγμές.

Με την ανάρτησή της, τίμησε για ακόμη μία φορά τη μνήμη του Αντώνη Λυμπέρη, εκφράζοντας με λόγια που άγγιξαν τους διαδικτυακούς της φίλους το κενό που άφησε η απουσία του.