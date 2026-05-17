Ραγίζει καρδιές ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον πατέρα του: «… πώς τη χωρίζεις μια ζωή;»

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η οικογένειά του, καθώς χθες, Σάββατο 16 Μαΐου, «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.



Ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτησή του στο Instagram, θέλοντας να αποχαιρετίσει τον πατέρα του. Σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανέβασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο και αναρωτήθηκε πώς θα μπορέσει η μητέρα του να συνεχίσει, αφού το ζευγάρι ήταν μαζί για 65 χρόνια.



«65 χρόνια ήταν μαζί… πως τη χωρίζεις μια ζωή;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και οι διαδικτυακοί του φίλοι του έστειλαν αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης.

Η χθεσινή ανάρτηση του γνωστού ηθοποιού

Ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media το Σάββατο (16/5) περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, από τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο πατέρας του χτύπησε, βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του. Ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Μπαμπά μου σ' ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο...».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram:

«Πατέρα μου...

Από τη Μ. Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί.... Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια ... Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου είπες ..όχι...πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ έκαναν για 86 χρονών...τουλάχιστον 70... Τρελό DNA μας κληρονόμησες... Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση ... πάντα ειχες την καλύτερη θέση... στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στάχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος...

Καλό σου ταξίδι...

ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.. ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ...».