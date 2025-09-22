Ραγίζουν καρδιές τα μηνύματα για την 36χρονη Μαρία - «Ένα τεράστιο γιατί θα μας βασανίζει πάντα»

Δεκάδες αναρτήσεις έχουν πλημμυρίσει τα social media για τον θάνατο της 36χρονης Μαρίας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου έδινε άνιση μάχη εδώ και περίπου έναν μήνα, με σοβαρά εγκαύματα να καλύπτουν το 34% του σώματός της ενώ υποστηριζόταν και μηχανικά.

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου της, πολλοί μιλούν για το πόσο καλό παιδί ήταν η Μαρία, «ήσουν ένας άγγελος και επέστρεψες εκεί όπου ανήκεις» ή για το ότι δεν πιστεύουν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει πλέον στη ζωή.



Δείτε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις, όπως τις κατέγραψε το cretapost:

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί στη φωτιά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν στον χώρο των αποδυτηρίων του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη, ξεσπά φωτιά.



Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.



Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.



Τα ασθενοφόρα που βρίσκονταν στο σημείο τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Η 36χρονη Μαρία λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.