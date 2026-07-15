«Ραγίζουν» πολυκατοικίες στην Κυψέλη: Αγωνία των κατοίκων για τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Κυψέλης η εμφάνιση ρωγμών σε περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί στα κτίρια και εκφράζουν φόβους για τη στατικότητά τους, ενώ στρέφουν την προσοχή τους στις εργασίες που πραγματοποιούνται από τον μετροπόντικα.

Ρωγμές, καθιζήσεις και ζημιές σε κτίρια

Οι ένοικοι καταγγέλλουν ότι έχουν εντοπιστεί ρωγμές σε τοίχους και κολώνες, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις αλλά και σπασμένα μάρμαρα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην περιοχή έχει παρατηρηθεί καθίζηση του εδάφους που εκτιμάται μεταξύ 18 και 20 εκατοστών, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Οι ίδιοι ζητούν ενημέρωση από το «Ελληνικό Μετρό» για τα αίτια των ζημιών και για τα μέτρα που θα ληφθούν.

Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης/ Facebook

Οι εργασίες του μετροπόντικα στο υπέδαφος της Κυψέλης έχουν ήδη διακοπεί, ενώ το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμος είχε υπογράψει τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Αθήνα.

Νέα ανησυχία μετά την υπόθεση με το «υγρό τσιμέντο»

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και λίγους μήνες μετά το περιστατικό στην Κυψέλη με το λεγόμενο «υγρό τσιμέντο».

Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημάνει συναγερμός στην περιοχή, όταν υλικό που έμοιαζε με υγρό τσιμέντο άρχισε να αναβλύζει από πηγάδι παλιού σπιτιού, προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται πλέον να διερευνήσουν τις νέες καταγγελίες και να δώσουν απαντήσεις για την προέλευση των ζημιών.