Ράλι άνω του 25% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο – H μεγαλύτερη άνοδος διετίας

Ράλι που ξεπερνά το 25% καταγράφει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο , σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο ετών, καθώς το κλίμα στην αγορά αλλάζει απότομα και οι traders σπεύδουν να καλύψουν short θέσεις. Αιτία; Ο ασυνήθιστα ψυχρός καιρός και η επιστροφή της μεταβλητότητας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από τη «νηνεμία» στη θύελλα

Τα futures «έσπασαν» την πολύμηνη στασιμότητα, εκτινασσόμενα στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο. Η εικόνα σηματοδοτεί στροφή της αγοράς: η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με ανανεωμένους γεωπολιτικούς κινδύνους, πυροδοτώντας αγοραστικές κινήσεις. «Το κλίμα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά ,σχεδόν μια τέλεια καταιγίδα», σημειώνει ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής στη Global Risk Management.

Aποθέματα χαμηλότερα από το «ασφαλές»

Παρότι οι τιμές απέχουν από τα ρεκόρ της ενεργειακής κρίσης του 2022, το απότομο ράλι υπενθυμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά σε παρατεταμένη αύξηση ζήτησης. Οι αποθήκες, που στην αρχή της σεζόν θέρμανσης κρίνονταν επαρκείς, πλέον προκαλούν ανησυχία: τα αποθέματα βρίσκονται κάτω από το 52% της χωρητικότητας, έναντι περίπου 67% του πενταετούς μέσου όρου. Οι έντονες εκροές επαναφέρουν τον προβληματισμό για την επάρκεια το επόμενο καλοκαίρι.

Δομική αλλαγή και LNG

Το ράλι φωτίζει μια βαθύτερη δομική μεταβολή. Η Ευρώπη έχει χάσει μέρος της ευελιξίας που απορροφούσε κραδασμούς προσφοράς, με την αποθήκευση να λειτουργεί ως βασικό «μαξιλάρι», ενώ η ήπειρος εξαρτάται από LNG από όλο τον κόσμο. Η αντιστροφή της δομής τιμών (θερινά συμβόλαια ακριβότερα από τα χειμερινά) εντείνει τους φόβους, ένα μοτίβο που είχε ανησυχήσει έντονα και πέρυσι.

Γεωπολιτική και καιρός ανεβάζουν το risk premium

Παρά τις επαρκείς θαλάσσιες προμήθειες και τις σχετικά σταθερές ροές από τη Νορβηγία, η πτώση της θερμοκρασίας ανέβασε τη ζήτηση. «Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι κερδοσκοπικές ροές ενισχύουν την άνοδο», τονίζει ο James Waddell της Energy Aspects Ltd., επισημαίνοντας τον ψυχρό καιρό σε Ευρώπη και Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν.



Προσθετικός καταλύτης, η καταιγίδα στη Γαλλία που οδήγησε σε προσωρινές διακοπές λειτουργίας πυρηνικών μονάδων, αυξάνοντας την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.



Η αγορά σήμερα. Στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά κατά 7,1%, στα 35,52 ευρώ/MWh. Για τον Έλληνα καταναλωτή αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος θέρμανσης και πίεση στους λογαριασμούς ρεύματος τους επόμενους μήνες, καθώς το ακριβότερο φυσικό αέριο περνά – με καθυστέρηση αλλά σίγουρα – από τη χονδρική στην τσέπη.