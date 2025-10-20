Ράντου: Στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους που ξεχνάς μια αγκαλιά στον εαυτό σου

Τέταρτος χρόνος επιτυχίας για την πολυσυζητημένη παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Ελένη Ράντου και η ηθοποιός παραδέχθηκε σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» ότι στην φετινή πρεμιέρα που έγινε πρόσφατα, ζαλιζόταν. «Όταν αγαπά κάτι σε οδηγεί σε υπερβάσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το θέμα της παράστασης, η ηθοποιός εξήγησε: «Το έργο σε συμφιλιώνει με την κατάθλιψη, τον θάνατο και με ό,τι μπορεί να νιώθεις. Οπότε, στο τέλος της βραδιάς κρατάς ότι υπάρχει μία λύτρωση και για το κοινό και για σένα. Αυτό δίνει κουράγιο ότι έχεις βοηθηθεί και έχεις βοηθήσει και άλλους και έχετε συμπορευτεί σε σκοτεινιές και σε μονοπάτια που είναι πολύ μοναχικά και πολύ δύσκολα».

Η Ελένη Ράντου έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τις ψυχολογικές διακυμάνσεις και όπως αποκάλυψε τα ταξίδια είναι ο «γιατρός» της. «Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Εγώ έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά για τον εαυτό σου. Για μένα το ταξίδι και το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό» εξομολογήθηκε.