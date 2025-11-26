Ραούλ Μπράβο: «Στο Καραϊσκάκης κατέρρεαν όλοι - ούτε η Ρεάλ δεν ξέφευγε»

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού, ο Ραούλ Μπράβο γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε με ειλικρίνεια για όσα έζησε στον Ολυμπιακό αλλά και για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ταξιδεύει ξανά στο Φάληρο. Ο άλλοτε διεθνής Ισπανός, φιλοξενούμενος στη MARCA, περιέγραψε με τρόπο σχεδόν νοσταλγικό τη «φλόγα» του Καραϊσκάκης και την ιδιαίτερη σύνδεση των «ερυθρόλευκων» με το ισπανικό ποδόσφαιρο.



Ο Μπράβο, που αγωνίστηκε τέσσερα χρόνια στο μεγάλο λιμάνι, θυμήθηκε τους τότε συμπαίκτες του , από Φούστερ και Ιμπαγάθα μέχρι Σαβιόλα και Μιγκέλ Τόρες , τονίζοντας πως «λίγοι σύλλογοι στην Ευρώπη είχαν τόσους ανθρώπους με ισπανικό παρελθόν». Με τη ματιά του ανθρώπου που έζησε και τις δύο πλευρές, εξήγησε πως η πίεση στη Ρεάλ είναι ασφυκτική. Δύο άσχημα αποτελέσματα αρκούν για να… ανάψει φωτιά γύρω από την ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε πως θεωρεί αδιανόητο να υπάρχουν θεωρίες περί «χαλάρωσης» των παικτών: «Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν τέτοια».



Όταν η κουβέντα πήγε στο Καραϊσκάκης, έσταξε μέλι. «Ήταν έδρα που λύγιζε τους πάντες», παραδέχθηκε. Θύμισε ευρωπαϊκές βραδιές όπου ακόμη και μεγαθήρια δεν κατάφερναν να περάσουν, ενώ αναφέρθηκε και στο ιστορικό ματς με τη Ρεάλ. Από το 0-0 της Αθήνας μέχρι εκείνη τη βραδιά στη Μαδρίτη, όπου ο Ολυμπιακός είχε φτάσει μια ανάσα από το 3-3, προτού οι «μερένγκες» χτυπήσουν σε μια στιγμή αδράνειας.



Στάθηκε επίσης στη μαχητικότητα του Ολυμπιακού, την πειθαρχία του, την ένταση που συναντά κάθε αντίπαλος στη Φαληριώτικη έδρα: «Δεν είναι εύκολο μέρος για να παίξεις κάτι που κρίνει την πορεία σου», είπε με νόημα.



Τέλος, μιλώντας για το σήμερα, ο Μπράβο ζήτησε υπομονή για τα νέα πρόσωπα της Ρεάλ, επισημαίνοντας πως οι νεαροί αμυντικοί κρίνονται πάντοτε πιο αυστηρά. Όσο για τον ίδιο, πλέον έχει αφήσει το ποδόσφαιρο πίσω του και απολαμβάνει μια νέα ζωή στην Ισπανία, αφοσιωμένος στην οικογένειά του και στις δημιουργίες του στον χώρο του interior design.